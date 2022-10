La tortuosa recerca d'un pis adaptat

Diverses entitats socials que donen suport a col·lectius vulnerables expliquen les dificultats que tenen per trobar pisos de lloguer per a persones vulnerables. És el cas de l'Emilio, que viu amb 9 persones més, totes elles amb diversitat funcional, en un pis tutelat per una entitat que treballa perquè el col·lectiu gaudeixi de més autonomia.

El seu nou projecte pretén reduir el nombre de companys per pis perquè, pensen que és una manera d'aproximar-los al dia a dia que viu qualsevol família, però fa 6 mesos que busquen habitatge i no aconsegueixen llogar-ne. Per aquest rebuig també hi ha passat una entitat que ofereix ajuda a dones maltractades.

Les associacions de propietaris immobiliaris expliquen que, sovint, es tracta d'una qüestió de prejudicis, i creuen que les entitats necessiten mediadors que els facilitin la relació amb els titulars dels pisos.