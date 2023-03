La sequera ha reobert el debat: S'ha d'encarir el preu de l'aigua? Alguns experts parlen de penalitzar els que més consumeixen. Amb la sequera es necessitarà més energia per fer funcionar dessaladores o plantes de regeneració. A Mataró, però, no ho veuen així. L'aigua la gestiona una empresa pública. No pugen preus des del 2013. Consumeixen 102 litres per persona i dia, 15 menys que el promig de Catalunya.