Picant pedra per l'economia circular

Hi ha famílies i empreses que ho tenen molt clar: l'economia circular ha vingut per quedar-se i cal invertir per buscar i trobar maneres més ecològiques de treballar. És el que s'anomena economia circular, i el que practiquen, per exemple, la Michelle i l'Alejandro que preparen una comanda en què tots els productes van en envasos, retornables, de vidre.

Una idea similar és la que tenen en un supermecat en línia i que no genera residus. El seu fundador, Alejandro Rosell, té clar que el millor és fer servir "envasos retornables i reutilitzables perquè un cop el client consumeix el producte els recollim, els netegem i els tornem a utilirzar". D'aquesta manera, en el seu primer any de vida han deixat de generar més de 4 tones de residus.

Un altre exemple és el de la companyia Bumerang, que permet endur-se el menjar dels restaurants en envasos reutilitzables. En els seus dos anys i mig de vida han conseguit estalviar prop de dues tones de residus. Oriol Segarra, CEO i fundador de la companyia, explica que "pots veure quins restaurants i cafeteries formen part d'aquesta xarxa, anar al restaurant i demanar que en lloc d'endur-te menjar en envàs d'un sol ús te'l vols endur en un dels nostres. La gràcia és que pots retornar-lo de forma gratuïta durant quinze dies en qualsevol altre restaurant de la xarxa".

Cada vegada són més els que diuen que això no és una moda sinó una tendència a l'alça, i per això també cada vegada són més presents les empreses que aposten per models sostenibles. Segons Oriol Iglesias, director de l'escola de marketing ESADE, "d'aquí a l'any 2025 a Europa més del 50% de les inversions que es faran en empreses seran basades en criteris de governança ètica, sostenibilitat i impacte social".

Ara bé, és cert, que molts d'aquests nous projectes encara es troben amb barreres com els preus de producció i solen ser més cars, per tant, en moments de crisi és difícil que guanyin terreny. Tot i això, tenen les de guanyar amb el pas del temps: "a mig i llarg termini hi ha corbes d'aprenentatge que fan que disminueixin de forma significativa els costos i aquests productes seran cada vegada més assequibles i més barats", assegura Iglesias.

Es calcula que a Catalunya hi ha unes 400 companyies que ja treballen en el sector de l'economia circular.