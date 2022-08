Continua preocupant la situació de sequera extrema a Catalunya. Els embassaments de les conques internes ja estan al 41% de la seva capacitat, dos punts per sota que fa una setmana. Al 40% s'haurien d'aplicar restriccions segons va anunciar l'Agència Catalana de l'Aigua.

També ha baixat dos punts la capacitat dels pantans de la Conca de l'Ebre en tan sols una setmana. Estaven al 46% i ara es troben al 44%. De fet, en el darrer mes, els embassaments han perdut 8 punts de la seva capacitat.

L'escassetat d'aigua obliga cada vegada més municipis tarragonins a haver de recórrer als camions cisterna. Aquests dipòsits s'omplen cada dia d'aigua gràcies al pou que té el Josep Maria a la seva finca. És a Vilaverd, a la Conca de Barberà. Amb ella s'abasteixen una desena de municipis que no tenen prou aigua. I aquest estiu està sent un any record.