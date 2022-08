Dormir en un hotel a Barcelona és un 15% més car que abans de la pandèmia. Després d'un 2020 i un 2021 amb una caiguda del turisme, els establiments miren de compensar amb aquest augment de preus la baixada de la demanda.

El director del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, assegura que "La ciutat de Barcelona necessita aquesta pujada de preus. Tenim uns preus adients a la qualitat d'hotels que tenim”. I per això confien que no només no baixin, sinó que continuïn pujant.

Altres turistes, però, es queixen que aquesta pujada de preus no va acompanyada d'una millor qualitat. I és que els nivells d'ocupació són aquest estiu similars als d'abans de la pandèmia. Arriben ja al 85% a l’espera que acabin de tornar els visitants que venien de fora d’Europa.