El PSC vol conservar l'hegemonia de quatre dècades a Mataró

Mataró és territori socialista. El PSC hi ha governat durant quatre dècades. A les últimes eleccions David Bote va més que doblar resultats i es va quedar a un sol regidor de la majoria absoluta. El PSC ha governat de la mà d'En Comú Podem que ha liderat les polítiques d'empresa, ocupació i habitatge.

La segona força és Esquerra Republicana, que fa quatre anys va obtenir els seus millors resultats. Ara presenten nou candidat, Joaquim Camprubí, i somien en arribar a l'alcaldia.

Només Convergència ha estat capaç de trencar l'hegemonia socialista. Va ser durant un mandat, el 2011. Ara, a l'espai postconvergent, Mataró es mou, vinculat al PDECat, sense representació, i Junts, amb dos regidors. Com els republicans, també aposten per obrir Mataró al mar.

S'haurà de veure que passa amb Ciutadans, que compta amb dos regidors, i amb una nova candidatura, la de Valents. L'extrema dreta podria tornar a tenir representació al consistori, ara sota les sigles de Vox o el Front Nacional. I el Partit Popular i la CUP volen tornar a l'ajuntament, del que van sortir el 2019.