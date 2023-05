Diumenge de retrets per rodalies, la seguretat i la familia

El candidat del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, demana “una majoria més amplia" després de l'enquesta d'IPSOS per La Vanguardia que pronostica una victòria per un avantatge mínim vers Xavier Trias. El ministre de Cultura ha fet costat al candidat socialista a l'alcaldia de la capital catalana.

El PSC ha estat precisament, focus dels atacs del president de la Generalitat, Pere Aragonès. A Mataró l'ha responsabilitzat dels constants problemes a rodalies i ha demanat el vot per canviar la inèrcia de "mala gestió" dels darrers 40 anys a capitals com la del Maresme.

En un acte al Prat del Llobregat, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha erigit Barcelona en Comu com l'únic garant que no es portarà a terme l'ampliació de l'aeroport.

El president de Vox, Santiago Abascal, ha protagonitzat l'acte que el partit ha celebrat a la plaça Artós de Barcelona, al barri de Sarrià.