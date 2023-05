La importància de la detecció del consum d'alcohol i drogues al volant per millorar la prevenció

Detectar el consum de drogues i alcohol al voltant és imprescindible per millorar-ne la prevenció. La policia de Santa Coloma de Gramenet utilitza un dron per a aquesta tasca. Una quarentena d'agents es formen en una situació real per a ser més efectius a l'hora de detectar conductors beguts o drogats. Segons dades de fiscalia, en els darrers 10 anys, la conducció sota la influència de substàncies ha augmentat un 23%.