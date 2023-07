9 dones assassinades en set mesos a Catalunya, la majoria tenien menys de 40 anys

L'Elena és la novena dona assassinada a Catalunya en només 7 mesos, dues en només 4 dies. La majoria tenien menys de 40 anys. A tot l'Estat són 31 les víctimes mortals. A l'estiu creix el risc per a les víctimes... Segons el Departament d'Igualtat i Feminismes el telèfon d'atenció sol rebre un 15% més de trucades durant l'agost i el setembre.

A l'estiu, com a Nadal, augmenta el risc de patir violència masclista. Des del Departament de Feminismes, però, alerten que és una xacra estructural que es viu tot l'any.

"Hi ha més espais conjunts, hi ha més temps conjunt, per tant, en molts casos sobretot el que hi ha és després d'aquests períodes més demanda d'informació: com em puc separar, ja dic prou a aquesta situació", assegura Laia Rosich, directora general per l'Erradicació de les Violències Masclistes.

Des de principi d'any, a Catalunya 9 dones han mort assassinades per les seves parelles o exparelles. 7 eren menors de 40 anys, i una d'elles estava embarassada... Dos nens han quedat orfes. Els experts indiquen que justament les dones més joves són les que més denuncien els últims anys.

"Què ens passa entre les persones joves? Alguns estudis ens apunten que en aquest trencar el silenci d'una forma més ràpida que segurament dones amb unes edats més avançades, fan trontollar més la sensació de control de l'agressor. De fet, no podem oblidar que aquella variable que normalment sempre sol aparèixer en els feminicidis és quan l'agressor té la sensació que està perdent el control sobre la seva parella o exparella", assenyala Alba Alfagemen, assesora en Polítiques de Seguretat i Perspectiva de Gènere.

A Catalunya el telèfon d'atenció a les víctimes és el 900 900 120. Gratuït, confidencial i actiu 24 hores al dia, tots els dies de l'any.