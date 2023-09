Els Mossos alliberen una dona explotada sexualment

A la víctima, una jove migrant i vulnerable, la van captar a Barcelona. Un home, de 23 anys i de la mateixa nacionalitat, li va fer creure que tenien una relació sentimental i se la va endur a París. Allà, va explotar-la sexualment durant mig any, segons els Mossos. Víctima i proxeneta van tornar a Barcelona per formalitzar la documentació d’ella. I, aprofitant un descuit de l’home, va trucar el 112. Una trucada de pocs segons, però que va servir els investigadors per localitzar-los a l’Estació del Nord a punt de pujar a un autobús de retorn a París.