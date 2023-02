Girona celebra un seminari sobre el dol migratori

A Girona s'ha celebrat un seminari sobre el dol migratori. És el sentiment de tristor i enyorança que tenen les persones migrades quan deixen casa seva. Una situació que pot derivar, en el pitjor dels casos, en un problema de salut mental. En un 15 per cent dels casos, aquest dol es pateix de forma extrema. És el que es coneix com a a síndrome d'Ulisses. Per aconseguir eines per afrontar aquest dol, un cop al mes se celebra a Girona el 'Cafè i Salut'.