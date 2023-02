Dispositiu especial per prevenir robatoris

Els robatoris amb força preocupen a les autoritats. Festivitats com el Carnestoltes poden ser una oportunitat per als lladres, que aprofiten per entrar als domicilis quan estan buits. En el darrer any on més n'hi ha hagut és a les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, el Segrià, les Garrigues, l'Alt Urgell i el Vallès Oriental.

Des de fa unes setmanes 8 municipis de la província de Barcelona han activat un pla pioner de vigilància policial que compta amb la coordinació de Mossos i de les policies locals. Utilitzen un helicòpter i drons per localitzar punts calents i evitar l'acció dels lladres. Les primeres xifres són bones perquè asseguren que en 5 setmanes la xifra de robatoris s'ha reduït un 65%.