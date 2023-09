Yolanda Díaz fixa límits a l'independentisme

A 10 dies del primer debat d'investidura al Congrés, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo eleven el to dels retrets. El líder del PP carrega contra Sánchez per negociar amb l'independentisme, mentre que Yolanda Díaz assegura que l'amnistia només és possible amb un gran consens i deixant de banda la unilateralitat.

La setmana vinent es posarà a prova un dels compromisos de Díaz i Sánchez: l'ús del català a les Corts i la possible oficialitat a la Unió Europea. La Generalitat demana al Govern que s'esforci davant les reticències que han expressat alguns països.