Les dificultats de les persones trans per accedir al món laboral

La Kimberly Enriquez, treballa a l'Associació Fundapica. És la recepcionista de l'entitat, una associació que ofereix orientació laboral a les dones trans que estan en situació irregular. Asseguren que a la majoria els neguen la possibilitat de trobar feina i els acaben pagant en negre.

Ricardo Solis, advocat de Fundapica, apunta a la reticència de la majoria d'empreses a contractar-les per l'estereotip que són prostitutes. A l'entitat tracten d'empoderar-les. Clamen per una vida de debò, en què puguin viure com dones treballadores.