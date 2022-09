Missatge institucional del president de la Generalitat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura en el missatge institucional amb motiu de la Diada que “Catalunya tornarà a votar, és inevitable, perquè és la proposta més inclusiva, la que genera més consens”, i perquè “votant i oferint a la ciutadania la capacitat de decidir el futur del país, és l’única manera de resoldre el conflicte amb l’Estat”.

"Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d’hora en funció de la força que tinguem, però ho farà. Ho farem”, remarca el cap de l’Executiu, qui ha insistit que es tracta d’una “qüestió bàsica de democràcia” i “mai, absolutament mai, renunciaré a què la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement, pacíficament i democràticament el futur del país”.

Aragonès subratlla també la importància que la ciutadania de Catalunya pugui “escollir entre un estat obsolet, que no respon a les seves necessitats, com veiem, per exemple, cada dia amb el nefast i inacceptable servei de Rodalies de Renfe, o una República catalana amb tots els recursos per millorar la vida de tots i totes”.