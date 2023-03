Dia Mundial del Còmic

Avui se celebra per primera vegada el dia del Còmic. A Catalunya s'instal·len la majoria de grans editorials del sector. Segons dades de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aquí s'editen més del 60% dels títols de cómic de tota Espanya. El manga té a Barcelona el seu saló i la seva casa. I és, diuen des del sector, el futur. Futur que passa també per la formació com la que imparteixen en aquesta escola d'art.