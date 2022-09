Inundacions, brutícia i un esvoranc a una escola

La Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona avaluen els danys causats per les pluges torrencials d'aquest divendres. Unes precipitacions que deixen desperfectes en un centenar de punts de la ciutat però, sortosament, no s'han de lamentar danys personals. Els veïns treballen per recuperar la normalitat.

L'alerta de Protecció Civil per risc d'inundacions s'ha desactivat a l'espera de veure què passa amb les pluges de les properes hores. Els Bombers han atès 280 avisos arreu de Catalunya i el telèfon d'emergències 112 ha rebut gairebé un miler de trucades per incidècies relacionades amb la pluja.