Investiguen les circumstàncies del crim de Canovelles

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'homicidi al Club de Tir de Granollers, a Canovelles (Vallès Oriental). Segons testimonis presencials, el noi de 19 anys va disparar almenys 5 trets per l'esquena al responsable del centre. En un primer moment, la víctima va quedar malferida però va acabar morint després que els efectius del SEM tampoc poguessin fer res per salvar-li la vida.