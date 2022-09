Passa a disposició judicial el detingut pel crim de Campdevànol

La jove va ser trobada morta en el pis de Campdevànol on residia amb la seva parella. Presentava múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans. L'autòpsia determinarà les causes de la mort i si hi podria haver hagut agressió sexual. L'arrestat, de 37 anys, és la seva parella i ja tenia antecedents per violència masclista per relacions anteriors i tràfic de drogues.