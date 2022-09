Dels desnonaments que ha atès l'Ajuntament de Barcelona en l'últim any, un miler són famílies amb menors. El grup musical Xiula ha parlat amb aquests menors per conèixer les seves històries i escriure el seu nou tema. Les entitats veïnals dels barris, les escoles i serveis socials han treballat en una guia per reduir l'impacte emocional dels desnonaments i acompanyar als infants en aquest procés. Informa: Mària Sánchez