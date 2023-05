Accedien als diners del caixer automàtic Introduint l'artefacte explosiu casolà per la ranura on surten els bitllets i provocaven l'explosió. Un modus operandi conegut com a pizza slide. Dels 11 caixers on van robar, 4 aquí a Catalunya. Capacitat de moviment per tota Espanya, experiència en l'allunatge... Eren trets característics d'aquests dos grups. Els 14 detinguts estaven assentats a la Comunitat de Madrid, 4 d'ells han ingressat a presó provisional. També feien robatoris amb violència fent-se passar per policies, a un empresari van sostreure-li 30.000 euros.