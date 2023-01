Denuncien lloguers abusius en pisos de protecció oficial

Sis municipis de l’entorn metropolità fan front comú per emprendre accions contra l’actualització de preus que l’empresa Visoren vol aplicar sobre els llogaters dels habitatges socials que gestiona i que consideren un "abús".

Es tracta d'Esplugues de Llobregat, Bigues i Riells (Vallès Oriental), Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Calaf (Anoia), Tiana (Maresme) i Canet (Maresme). En aquest municipis hi ha desenes de famílies que haurien patit un augment "encobert" del lloguer del 20% de mitjana a partir d’un increment de les tarifes relatives als consums d’aigua i gas.

Els ajuntaments encarregaran una auditoria de gestió dels pisos per "carregar-se de raons jurídiques" en defensa dels veïns. De moment, els ajuntaments afectats, a més d’altres que es podrien afegir en els pròxims dies a aquest front comú, com Cunit (Baix Penedès) o Palafolls (Maresme), han acordat amb l’empresa una suspensió cautelar dels augments previstos per un període de tres mesos.