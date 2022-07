Els Mossos d'Esquadra investiguen cinc denúncies per punxades a noies en discoteques a Lloret de Mar. Cap d'elles es relaciona amb posteriors agressions sexuals. Els departaments de feminismes i salut de la Generalitat s'han reunit per fer seguiment dels casos. La policia insisteix en la importància d'anar ràpidament al metge així que es percebi i després denunciar.

Punxades a les discoteques. És un mètode que buscaria anul·lar la voluntat a joves. Les víctimes són noies a les quals els delinqüents injecten la droga en el seu cos gairebé sense adonar-se'n. Tot i això, a Catalunya ja hi ha hagut 5 denúncies, la majoria a Lloret de Mar. Cap d'elles es relaciona amb posteriors agressions sexuals. Els Mossos d'Esquadra fan una crida perquè es vagi a un centre sanitari com més aviat millor. Des del gremi d'oci nocturn remarquen que són casos aïllats i que no hi ha inseguretat a les discoteques. Des de fa temps, asseguren, tenir un pla activat per evitar agressions sexuals en aquest entorn. Una pràctica de sumissió que ja s'havia vist en països com França o Bèlgica.