Els sous dels polítics, a debat

El debat està a sobre de la taula: cobren molt els polítics?

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida és el que té un sou més alt; amb més de 108.000 euros a l'any. Ara, l'alcalde de Barcelona es referma com el segon que més cobra amb 104.000 euros. Si ho comparem amb les capitals catalanes, la diferència és notable. I com es determinen els sous?

Un tema que també ha estat molt present aquest any al Parlament, amb la polèmica per les indemnitzacions per les jubilacions... qüestionades 14 anys després d'aprovar-se.

Aquesta setmana la cambra ha augmentat en 850mil euros el pressupost per assessors. Els partis podran contractar-n'hi més o pagar millor als ja contractats