Menús infantils: només opció fàcil o també recomanable?

Des que es van crear els menús infantils han generat debat entre els seus partidaris i els seus detractors. De fet, hi ha establiments que no els ofereixen i d'altres que els defensen com una bona opció no només per als més petits de la casa. Enmig de la controvèrsia s'hi situen també els especialistes en nutrició, que posen l'accent en la importància que els infants agafin uns bons hàbits a taula i aprenguin de ben petits què és menjar de forma saludable.