La darrera proposta de Lolo & Sosaku

No els agrada que els etiquetin en cap disciplina. Són Lolo & Sosaku, de l'Argentina i el Japó, que es van trobar fa anys a Barcelona i des d'aleshores han treballat sempre plegats. La seva col·laboració neix a patir d'una instal·lacio feta a Shanga i en projecte compartits pel Sónar des de 2004

L'última proposta no deixa indiferent. Es tracta de 300 metres de cablejat electric i més de 150 metres de canonades d'aigua que ha requerit 3 anys de preparació. La instal·lació, que ocupa una de les tres plantes de l’edifici, està formada per dotze escultures cinètiques d’acer de gran format i de forma romboidal, i per una suggeridora intervenció a l’espai mitjançant aigua i fum que creen un món d'il·lusió.