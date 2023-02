Els avantatges de les cures domiciliàries

Com accedir al bany, com entrar i sortir de la dutxa són situacions quotidianes que poden suposar tot un repte per a persones grans que es recuperen d'una intervenció. Al Parc Sanitari Pere Virgili fomenten que els pacients no passin gaire dies ingressats després d'una operació perquè han vist que els malalts es recuperen abans i tot plegat surt més econòmic. Des del 2018 han multiplicat per 4 aquest tipus d'atenció domiciliària i ja representa gairebé un 15% del total d'hospitalitzacions.