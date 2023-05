Els culers es preparen per acomiadar el Camp Nou

El Camp Nou ha viscut moltes nits històriques des que es va inaugurar el dia de la Mercè de 1957. En aquestes dècades, el Barça ha sumat 1.247 victòries i 4.321 gols a favor. El primer, d'Eulogio Martínez contra la Selecció de Varsòvia.

El 1982 es va ampliar la capacitat de l’Estadi fins a arribar a les 120 mil localitats. Aquell mateix any es va viure l'estrena del Mundial d’Espanya. El 1994, el Camp Nou es va haver d’adaptar a la nova normativa UEFA que no permetia localitats dempeus. El terreny joc es va rebaixar gairebé tres metres i l’aforament es va reduir a les actuals 99.354 localitats.

El Camp Nou ha estat testimoni de partits internacionals de primer nivell com l’únic or olímpic pel futbol espanyol l’any 1992. Però en 66 anys d’història també ha acollit molts concerts, com ara el de Julio Iglesias o el de Lluís Llach.