Per què hem deixat d'anar al cinema?

La pandèmia, els nous hàbits de consum audiovisual o la inflació fan que el sector passi per una crisi. Amb 80 anys de vida, el Cinema Maldà és l'única sala que queda a Ciutat Vella, Barcelona. Des del 2020, lluita per sobreviure. El Maldà es troba a una zona cèntrica ocupada abans per cinemes emblemàtics com el París o el Pelayo que ja no existeixen. El sector reconeix la crisi i demana ajut. Era una època en què les sales generaven negoci i enganxaven el públic.