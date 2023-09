Crisi interna al PP català: la guerra oberta aïlla Fernández

El líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, i l'expresident Aznar s'han donat suport mutu en públic, en un acte de la Fundació FAES, després que l'executiu de Sánchez acusés Aznar de colpisme per cridar a la mobilització contra l'amnistia.

Fernández, la pedra a la sabata de la direcció de Gènova, avisa no callarà i ensenya a Feijóo quin és el camí a seguir.

On sí que hi ha esquerdes és a la comunicació interna. El líder a l'Ajuntament de Barcelona no va informar Fernández dels contactes que reconeix ha mantingut amb membres del partit de Puigdemont, però sí a Feijóo.

La crisi interna al PP català s'haurà de resoldre en un congrés ajornat des de fa mesos i al qual Fernández, no renuncia a presentar-se malgrat la manca de sintonia amb l'actual direcció de Gènova.