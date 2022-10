El sector pesquer agonitza

Els pescadors catalans alerten que sortir a la mar a feinejar és cada vegada menys rendible. La baixada de les captures i l’augment del preu del gasoil fa que moltes embarcacions no només hagin hagut de reduir la tripulació sinó també plantejar-se plegar.

A Catalunya hi ha actives 700 embarcacions de pesca, més o menys la meitat que fa 20 anys quan n'eren 1.380. Guanyar-se la vida és cada cop més complicat i les barques arriben més buides a port. També per qüestions regulatòries, com ara les vedes per preservar el Mediterrani que fa 3 anys ha limitat la pesca d’arrossegament.