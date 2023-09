La millor manera de posar fre a les malalties de transmissió sexual

Els professionals sanitaris insisteixen que és molt important realitzar de tant en tant cribratges per detectar a temps la presència a la comunitat de persones infectades. I en cas d'estar-ho no s'ha de tenir vergonya i comunicar-ho a les parelles sexuals per impedir que continui la transmissió. La clamídia, la gonorrea i la sífilis són les MTS que més han augmentat en els últims anys.