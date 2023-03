La xifra de testaments vitals es duplica

Factors com l'aprovació de la llei d'Eutanàsia han fet disparar la xifra de persones que opten per omplir el document de voluntats anticipades, que permet deixar per escrit quines cures es volen rebre si es pateix una malaltia incurable o discapacitant. A Catalunya l'any passat se'n van fer més de 8.000 davant de notari, el doble que l'any anterior. L'Associació Dret a Morir Dignament demana que també es pugui fer mitjançant una persona designada per l'Administració que actui com a testimoni, cosa que ja és possible a Navarra.