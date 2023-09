Creix un 50% la xifra de donants de moll de l'òs

En el Dia Mundial del Donant de Moll de l'Òs i Cordó Umbilical, associacions com el Banc de Sang i Teixits o la Fundació Josep Carreras recorden la importància de seguir sumant inscrits al registre de donants perquè es calcula que només un de cada 3.000 és compatible amb pacients d'arreu del món.

Per donar cal tenir entre 18 i 40 anys. Es fa mitjançant una mostra de saliva per captar l'ADN. Prop de 75.000 persones a Catalunya ja ho han fet. Una altra via de donació de cèl·lules mare és la de sang de cordó umbilical. Mostres que es conserven a gairebé 200 graus sota zero i que es poden emmagatzemar durant 30 anys.