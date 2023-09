Creix l'interès de l'alumnat en els graus de FP

La formació professional és l’única modalitat que puja en matriculacions aquest any. Els cicles formatius són cada vegada més atractius pels alumnes. Garantir la continuitat dels estudis és clau per lluitar contra l'abandonament escolar. De fet, segons les darreres dades de l'OCDE, a Espanya el 26% dels joves no acaba l'ESO. A Catalunya el percentatge ronda el 14%, segons Educació. Els cursos més demandats són infermeria i sistemes microinformàtics a grau mitjà i educació Infantil i administració i finances pel grau superior.