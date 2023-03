La covid pot augmentar el risc de patir la síndrome de l'intestí irritable

La infecció per covid pot augmentar el risc de desenvolupar la síndrome de l'intestí irritable a llarg termini. És la conclusió d'un estudi internacional on ha participat l'Hospital Vall d'Hebron. L'estudi conclou que els pacients que han patit la covid han tingut canvis en el sistema immunitari i en la microbiota intestinal i que, per això, poden desenvolupar la síndrome de l'intestí irritable a llarg termini.