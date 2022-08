Els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils eren joves que van créixer a Catalunya i es van radicalitzar aquí, sense crear sospites. El seu cas forma part de l'aprenentatge pels cossos de seguretat que ara demanen col·laboració quan s’observin situacions d’aïllament i radicalització.

"La voluntat pel que fa a la detecció és que sigui tan primerenca com sigui possible. Perquè justament, quan fem detecció primerenca, és quan podem actuar poder aturar el procés de radicalització o revertir-lo", ens asseguren des del cos dels Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu volen coordinar-se amb escoles, centres de culte, agents rurals i serveis socials, com els de Ripoll, on es va gestar la tragèdia.

Només l'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre 191 alertes. El 85% eren per gihadisme. Albert Batlle, regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona manté que "hi ha molta professionalitat, els serveis d'informació estan molt informats, són coneixedors de les possibles amenaces. Peró evidentment el risc zero no existeix".