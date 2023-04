Ajornada la reobertura de Sant Miquel del Fai

La comarca del Moianès continua en nivell 2 del Pla Alfa i, per tant, el recinte de Sant Miquel del Fai no es pot reobrir aquest cap de setmana, tal com estava previst. La Diputació de Barcelona ja havia avisat que la reobertura estava condicionada a la situació meteorològica i a l'activació dels nivells 2 i 3 del Pla Alfa.

El Pla d'emergències de Sant Miquel del Fai i l'Espai Natural dels cingles de Bertí estableix que es tancarà el recinte al públic en períodes de major risc d'incendi als municipis de Bigues i Riells i Sant Quirze Safaja. Les persones que hagin fet la reserva per visitar el recinte reben un avís de suspensió.