Continua la pugna a Barcelona per aconseguir l'alcaldia

A Barcelona continua la pugna per aconseguir l'alcaldia. Xavier Trias es reivindica com a guanyador dels comicis, però Jaume Collboni i Ada Colau no descarten un tripartit amb ERC. A hores d'ara el president del partit, Oriol Junqueras, diu que prefereix un alcalde vinculat a un partit independentista, aplanant així el camí a Trias.