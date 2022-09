Santpedor tornar a votar per les vaquetes

Santpedor torna a votar aquest diumenge si recupera la festa de les vaquetes després que un grup de veïns presentés més d'un miler de signatures per fer de nou una consulta popular sobre el tema. L'any 2019 els veïns van votar en contra de mantenir aquesta festa per només 46 vots de diferència.

Precisament aquest és l'argument que al·leguen els promotors de la consulta, que la diferència no va ser prou àmplia per adoptar una decisió tan dràstica com la prohibició. Els guanyador de l'anterior votació no veuen justificat haver tornat a organitzar una consulta i denuncien que el procés presenta irregularitats.