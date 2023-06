Consells per encarar amb garanties la selectivitat

Els especialistes en psicologia recomanen als estudiants que s'enfronten a la selectivitat no obsessionar-se amb la importància de les proves. Perquè és cert que poden marcar el futur acadèmic dels alumnes però recorden que la immensa majoria superen els exàmens i no es guanya res posant-se excessiva pressió al damunt. És més, el més important aquests dies previs a les proves és seguir una rutina i no abandonar els bons hàbits alimentaris i de descans.