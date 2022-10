La conjuntura econòmica aconsella contenció en la despesa

Ens endinsem en una època complicada des del punt de vista econòmic. A l'espera de confirmar la setmana vinent que l'IPC continuava al setembre per sobre del 9%, i amb l'atur escalant de mica en mica, diversos economistes alerten que caldrà repensar encara més les despeses. Tambe apel.len a les administracions perquè siguin responsables a l'hora de gestionar els recursos públics en època de vaques magres.

La realitat ja ofereix alguns símptomes. Per exemple, el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona atén gairebé quatre persones al dia i en el que portem d'any n'ha assistit més de 800 per haver-se quedat sobtadament sense casa o per pagar aliments i medicació. De fet, els seus usuaris s'han multiplicat per 6 en els darrers 7 anys.