La Calòrica estrena al Lliure de Gràcia 'Le congrès ne marche pas'

'Le Congrès ne marxe pas', és a dir el congrés que poc rutlla, ens situa a la primera cimera internacional de la història a la Viena de 1814. On ningú fa ni brot, tret de beure, ballar el vals i altres ritmes. Amb convidats de 130 països i tot excés de luxes. La festa va esdevenir col·lapse. Metàfora, microaccions en quadres d'època, ho serveix La Calòrica per abordar, diuen, diverses qüestions. Ho parlen en francès, anglès, rus, castellà... com una olla de grill subtitulada i veu en off en català. Un espectacle, diferent dels fets fins ara per la companyia, amb el qual els agradaria fer el salt a l'escena internacional. Abans de l'estrena ja havien venut totes les entrades.