Continua sense ploure prou per a revertir la sequera extrema que patim. La falta d'aigua està afectant espais com el Congost de Mont-rebei. En només 4 mesos, aquest és el canvi que ha patit. Els caiacs i les embarcacions ja no poden circular-hi i això repercuteix econòmicament en empreses de la zona.

El nivell de l'aigua continua baixant a pantà de Canelles. En només una setmana ha perdut 6' 5 hectòmetres cúbics d'aigua. Ja no es pot travessar navegant el congost de Mont-rebei el principal atractiu, però s'han buscat alternatives.