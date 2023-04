Coneixem el programa 'A-porta'

Ajudar la gent gran que està o es sent sola sense voler-ho és l'objectiu del programa 'A-Porta' que des de fa un any a Sant Feliu de Llobregat, gràcies a la col·laboració de la Confederació d'Associacions de veïns de Catalunya i els Professionals d'Atenció Primària. La part més important del programa la porten a terme les anomenades pica-portes, les veïnes que van localitzant els veïns que esta en una situació vulnerable. A partir d'aquí és fa una valoració i poden participar en unes sessions al Cap per aconseguir una millora emocional.