Creix la venda d'articles d'or per arribar a final de mes

L'or és un valor considerat refugi en temps de crisi i ha duplicat la seva cotització durant els darrers 5 anys. Això i el fet que l'augment dels tipus d'interès ha restringit el crèdit a capes de la població considerades menys solvents, obliga a moltes famílies a recòrrer a la venda de joies fetes amb metalls preciosos. L'augment de la demanda el noten les joieries però també els monts de pietat, que continuen sent una via per obtenir diners de form immediata. El préstec mitjà a Espanya per aquesta via és d'uns 700 euros.