Més de 5.000 alumnes d'ESO posen a prova la seva memòria

Els primers 'Neurotalent Games' tenen com a objectiu explicar la importància d'entrenar durant tota la vida les capacitats per fer front a l'envelliment natural del cervell i les malalties neurodegeneratives, com ara l'Alzheimer. Les proves van començar el gener passat i s'han anat fents als centres educatius dels participants fins arribar a la final d'aquest dissabte a Barcelona.