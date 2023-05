Girona, temps de flors ... amb pluja

Girona s'engalana des d'aquest dissabte en una nova edició del 'Temps de Flors'. Curiosament, en una edició centrada en la sequera, l'estrena s'ha fet sota la pluja. Tot i això, l'aigua no ha espantat els visitants que han hagut de fer cua per veure algunes de les instal·lacions. Aquest any, per primera vegada, s'ha obert com a escenari l'antiga sala de ball Odeon, que posteriorment va ser una fusteria. Els soterranis de la catedral són un mar de realitat per mostrar l'acció de l'home enmig de la natura.