Joves i Tots Sants: un binomi difícil de casar

Són molt pocs els joves que segueixen el ritual per Tots Sants d'anar al cementiri. A les portes de la celebració de la castanyada i de Halloween ens interessem per saber com viuen aquesta època i quina és la seva experiència vital amb la mort. Els angoixa? Els preocupa? O els queda molt lluny? A les portes de les festes de Halloween sembla que aquesta última opció és la majoritària.