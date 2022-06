Amb l'acabament del curs escolar desenes de milers d'infants i joves comencen les vacances d'estiu. Una de les opcions per evitar que aquests dos mesos i mig es facin pesats és apuntar-se als campaments i les colònies que organitza la Fundació Pere Tarrés. Enguany recuperen pràcticament la normalitat després de dos estius marcats per la pandèmia, i com a novetat han establert una línia d'ajuts per facilitar que s'hi apuntin infants i joves que han hagut de fugir de la guerra a Ucraïna.